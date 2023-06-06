Эксперт Лосев спрогнозировал глобальный экономический кризис в конце 2023 года

Бесконечное кредитование было ключевым элементом развития глобальной экономики в течение нескольких десятилетий, однако этот ресурс уже достиг предельных значений, считает эксперт. По его словам, в мае нынешнего года суммарный объем госдолга в мире достиг рекордного значения в 305 триллионов долларов.