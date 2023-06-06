В Хабаровском крае рыбоводные заводы выпустили в реки около 48 млн мальков кеты

Рыбоводные предприятия Хабаровского края с начала 2023 года запустили в реки региона порядка 48 млн мальков кеты. Всего в этом году планируется выпустить в реки до 50 млн мальков. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства края.
Как пишет информационный портал PROkhab.ru, мальков выпускают для восстановления численности лососевых видов рыб и сохранения экосистемы Амурского бассейна. Также это приносит значительную пользу экономике региона, поделились в краевом комитете рыбного хозяйства.
Мальков кеты вырастили прошлой весной на Гурском и Анюйском лососевых рыбоводных предприятиях, затем выпустили в реки Гур, Анюй, Биджан, Бира и Малая Уда. Отмечается, что восстановлением уменьшившейся в последние годы популяции лососевых в крае занимаются не только большие рыбоводные компании, но и мелкие фирмы, а также крестьянско-фермерские хозяйства.