В Хабаровском крае рыбоводные заводы выпустили в реки около 48 млн мальков кеты

Рыбоводные предприятия Хабаровского края с начала 2023 года запустили в реки региона порядка 48 млн мальков кеты. Всего в этом году планируется выпустить в реки до 50 млн мальков. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства края.