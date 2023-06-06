Немцы высмеяли оплошность Bild с поспешными выводами о РФ из-за подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС издание Bild опубликовало материал, заявив о якобы причастности России к содеянному. Однако спустя час газета изменила заголовок, нейтрально описав инцидент.
Немцы задали неудобный вопрос Bild после поспешных выводов о РФ на фоне подрыва плотины. Многие опровергли мнение, что Москве может быть выгодно затопление собственных территорий.
Кроме того, пользователи предложили журналистам и политикам Германии задуматься над тем, какая именно страна желает навредить России и постоянно покушается на ее инфраструктуру. В качестве примера они напомнили инциденты с газопроводами «Северные потоки» или Крымским мостом.
«Кто же заинтересован в перекрытии водоснабжения Крыма и АЭС, подконтрольной России? РФ или Украина?» — пишет один из читателей.
После разрушения ГЭС город Новая Каховка медленно уходит под воду. Местные власти проводят эвакуацию прибрежных регионов, поскольку уровень воды в Днепре неуклонно растет. По словам мэра города Владимира Леонтьева, станция не подлежит ремонту.