Немцы высмеяли оплошность Bild с поспешными выводами о РФ из-за подрыва Каховской ГЭС

Кроме того, пользователи предложили журналистам и политикам Германии задуматься над тем, какая именно страна желает навредить России и постоянно покушается на ее инфраструктуру. В качестве примера они напомнили инциденты с газопроводами «Северные потоки» или Крымским мостом.