Бывшего и.о. главы минздрава Херсонской области обвинили в присвоении более 26 млн рублей

Сотрудники силовых структур задержали бывшего исполняющего обязанности главы минздрава Херсонской области по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областного управления СК России.
По данным следствия, чиновника обвиняют в хищении 26,5 млн рублей, которые должны были пойти на выплату заработной платы сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. Фигуранта задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.
Преступление было совершено в период с 1 сентября прошлого года по 15 апреля текущего. Бывшему чиновнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства провели обыски.