«Нам не хватает АР-15, М4, М16»: Пригожин рассказал иностранному журналисту, какое вооружение Запад должен передать ЧВК «Вагнер»

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал ироничный ответ журналисту издания Politico Дугласу Бусвину о зарубежном вооружении «музыкантов». По его словам, «оркестр» обладает большим числом боеприпасов НАТО, оставшихся от украинской армии, и нуждается в поставках оружия со стороны Запада.