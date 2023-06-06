«Нам не хватает АР-15, М4, М16»: Пригожин рассказал иностранному журналисту, какое вооружение Запад должен передать ЧВК «Вагнер»

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал ироничный ответ журналисту издания Politico Дугласу Бусвину о зарубежном вооружении «музыкантов». По его словам, «оркестр» обладает большим числом боеприпасов НАТО, оставшихся от украинской армии, и нуждается в поставках оружия со стороны Запада.
Пригожин в том числе предложил корреспонденту передать контакты Виктора Бута, готового заняться схемой соответствующих поставок. Бут длительный период общался с генералами из Пентагона, которые курировали экспорт вооружения в Южную Америку, отметил глава «оркестра».
«Нам не хватает АР-15, М4, М16. Из снайперки, нам неплохо бы закупить 2-3 тысячи "ремингтонов" 700-х. И пулеметы, очень важные пулеметы — М1919, М60, М240, а также гранатометы. Гранат у нас порядка 2,5 миллиона на М320, МК19 и ХМ25, или ХМ, как они правильно называются. Но я надеюсь, ты разберешься», — цитирует создателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Касательно поставок F-35 Бусвину предложили писать Пригожину «в личку». В случае успешной сделки журналист получит «в подарок» именной Орсис, иронично подытожил основатель ЧВК «Вагнер».