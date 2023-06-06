НАТО сообщила о планах активизировать помощь Киеву на саммите в Вильнюсе

По его словам, в ходе встречи руководителей стран Альянса, которая состоится в Вильнюсе 11-12 июля, политики собираются активизировать оказание помощи киевскому режиму в рамках российской спецоперации. Соответствующие сведения Столтенберг озвучил 6 июня.