НАТО сообщила о планах активизировать помощь Киеву на саммите в Вильнюсе

Лидеры Североатлантического альянса на грядущем саммите военного блока намерены принять новое решение относительно поддержки украинской власти. Такой информацией поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, в ходе встречи руководителей стран Альянса, которая состоится в Вильнюсе 11-12 июля, политики собираются активизировать оказание помощи киевскому режиму в рамках российской спецоперации. Соответствующие сведения Столтенберг озвучил 6 июня.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО планирует провести переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках беседы они обсудят членство Швеции в военном блоке.