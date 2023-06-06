Власти Украины обязали монахов покинуть Киево-Печерскую лавру в течение трех дней

Комиссия Минкультуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре в понедельник, 5 июня. Монахам канонической УПЦ следует покинуть обитель в трехдневный срок.
Комиссия приняла решение вернуть в пользу государства 79 объектов. Кроме того, монахам канонической УПЦ теперь следует покинуть Киево-Печерскую лавру в течение трех рабочих дней со дня поручения.
В случае неисполнения суд будет принимать соответствующие решения по устранению препятствий в пользовании имуществом. Представители монастыря отказались принимать акт приема-передачи.
Решение о выселении монахов из лавры вызвало волну возмущений по всему миру. В поддержку верующих выступили многие религиозные деятели.