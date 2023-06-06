Актер Валерий Баринов впервые озвучил причину побега Дмитрия Назарова в Европу

Актер Валерий Баринов впервые раскрыл причину побега коллеги Дмитрия Назарова в Европу. По его словам, артист решился на отъезд из России из-за наличия недвижимости во Франции.
«Там у него дом на Лазурном берегу и жена-дура (актриса Ольга Васильева — Прим. ред.). Кстати, они познакомились у меня дома. Ольга жила этажом выше и пришла в гости, а у меня оказался Димка», — рассказал Баринов «Экспресс-газете».
При этом актер не может сказать ничего плохого об актерских способностях Назарова. По его словам, он один из лучших артистов поколения, но ему не хватило мужского характера и силы личности.
Напомним, что Назаров вместе с женой осудили спецоперацию по спасению мирного населения. Артисты раскритиковали власти России и соотечественников.