Компании России и Египта могут расширить сотрудничество в сфере энергетики

Предприятия России и Египта заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в вопросах сооружения и модернизации объектов энергетики. На это указано в заявлении Министерства энергетики РФ по результатам рабочей встречи, которую провели главы ведомства Николай Шульгинов и министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек эль-Молла.