Компании России и Египта могут расширить сотрудничество в сфере энергетики

Предприятия России и Египта заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в вопросах сооружения и модернизации объектов энергетики. На это указано в заявлении Министерства энергетики РФ по результатам рабочей встречи, которую провели главы ведомства Николай Шульгинов и министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек эль-Молла.
Тарек эль-Молла встретился с представителями российских компаний, где обсуждались темы перспектив и повышения уровня сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
С египетскими партнерами ведется успешная работа в нефтяной сфере. В том числе продолжается сотрудничество в сфере разведки и добычи энергоносителей на территории Египта, цитирует Минэнерго Шульгинова.