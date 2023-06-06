Десяти студентам СПбГУ грозит отчисление за оскорбление памяти второкурсника, который погиб в СВО

Студентам-историкам СПбГУ, которые оскорбили память погибшего в ходе проведения специальной военной операции второкурсника Федора Соломонова, грозит отчисление.
Действия учащихся оценила комиссия по этике, сформированная из почетных профессоров учреждения. Они установили, что десятерых студентов можно отчислить за такой проступок.
Молодые люди «иронизировали над произошедшим и порочили память» погибшего студента. Они также совершали иные действия с целью дискредитации проведения спецоперации ВС РФ, передает РИА Новости.
Осенью второкурснику пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Он взял академический отпуск, чтобы отправиться в зону проведения СВО. Молодой человек погиб 1 апреля 2023 года, выполняя воинский долг.