Зеленский заявил, что направил все службы на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении срочного заседания СНБОУ из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. По словам политика, на встрече обсуждались способы ликвидации последствий ЧП.
Глава государства подчеркнул, что поручил эвакуировать граждан из районов подтопления, а также обеспечить населенные пункты питьевой водой.
«Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, офис», — написал Зеленский в соцсетях.
Ранее ситуацию прокомментировал и глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, полуостров не будет подтоплен из-за инцидента, но могут появиться проблемы со снабжением региона водой.