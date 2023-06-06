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Зеленский заявил, что направил все службы на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС

Политика
Зеленский заявил, что направил все службы на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении срочного заседания СНБОУ из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. По словам политика, на встрече обсуждались способы ликвидации последствий ЧП.

Глава государства подчеркнул, что поручил эвакуировать граждан из районов подтопления, а также обеспечить населенные пункты питьевой водой.

«Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, офис», — написал Зеленский в соцсетях.

Ранее ситуацию прокомментировал и глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, полуостров не будет подтоплен из-за инцидента, но могут появиться проблемы со снабжением региона водой.

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