Японские власти решили оказать военную поддержку Украине и уже совсем скоро пожалели об этом, пишет Sohu.
Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», напомнили, что в Токио решили отправить на Украину три тысячи наемников. Хотя этот шаг и не может повлиять на ход боевых действий в зоне СВО, Москва решила не оставлять подобный демарш без ответа.
«Сразу после того, как стало известно о японском пакете для Украины, российская сторона приняла ответные меры», — сказано в статье.
Так, силы Тихоокеанского флота развернули в Японском и Охотском морях учения при участии 11 тысяч военнослужащих и более 60 кораблей. Авторы статьи уверены, что таким образом Россия пригрозила Японии «военно-морской дубинкой».
Ранее, как передает «Царьград», в японском МИД сообщали о передаче Киеву пакета помощи на 470 миллионов долларов.