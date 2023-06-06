Sohu: Россия нашла жесткий способ ответить Японии на отправку наемников на Украину

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», напомнили, что в Токио решили отправить на Украину три тысячи наемников. Хотя этот шаг и не может повлиять на ход боевых действий в зоне СВО, Москва решила не оставлять подобный демарш без ответа.