Кедми: за угрозы Петербургу финны заплатят в разы больше, чем в 45-м

Открытое противостояние с Россией может обернуться для Финляндии гораздо более плачевными последствиями, чем того ожидают в США, планомерно готовя Хельсинки к потенциальному конфликту. Об этом заявил военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен в своем очередном выступлении, посвященном ситуации на Украине, упомянул советско-финляндскую кампанию 1939-1940 гг. По его мнению, военнослужащие ВСУ проявляют такую же отважность и неустрашимость, как и финны во времена Зимней войны.
«Блинкен решил заняться историей. Великий историк. И вот он упоминает Финляндию. Финскую войну с СССР. Ну убогий ведь. А ты знаешь, чем закончилась эта война в итоге? Ты забыл, как финны обстреливали Ленинград и требовали сдать город? Он забыл о претензиях Маннергейма к СССР до 1940 года? После претензий уже не было», — возмутился Кедми.
По его мнению, задача Финляндии и Швеции состоит в том, чтобы в нужный момент открыть еще один фронт против РФ — северный. В результате этого под угрозой в первую очередь окажется Петербург.
Однако военный эксперт выразил уверенность в том, что в нынешней геополитической ситуации Хельсинки заплатит за конфронтацию с Россией в разы больше, чем это было 80 с лишним лет назад. По его словам, финны «затоскуют по Сталину».
«Финны всеми своими действиями готовят себе результат, которого уже получали в 45-м. Но Сталина уже нет, как и его странного снисхождения к скандинавам. Финляндия лишь частично заплатила за участие во Второй мировой войне. Сейчас она заплатит в разы больше», — сказал он.
Ранее стало известно, что Хельсинки планирует расширить финскую делегацию в НАТО в три раза. Согласно данным из открытых источников, финские власти хотят иметь в ее составе 50 человек.