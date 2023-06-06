Власти Голой Пристани приступили к эвакуации населения после прорыва Каховской ГЭС

Власти города Голая Пристань, расположенного в Херсонской области, объявили о начале эвакуации населения из-за подтопления, вызванного прорывом Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава администрации Голопристанского района Геннадий Недляков.
Глава района подчеркнул, что ситуация в Голой Пристани остается напряженной из-за обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, в городе начались подтопления, в связи с чем было принято решение об эвакуации населения. В первую очередь власти будут вывозить маломобильных граждан, их перевезут в город Скадовск, сообщает РИА Новости.
Каховская гидроэлектростанция получила повреждения в результате обстрелов минувшей ночью. Верхняя часть ГЭС была разрушена, в результате чего начался нерегулируемый сброс воды.