Власти Голой Пристани приступили к эвакуации населения после прорыва Каховской ГЭС

Глава района подчеркнул, что ситуация в Голой Пристани остается напряженной из-за обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, в городе начались подтопления, в связи с чем было принято решение об эвакуации населения. В первую очередь власти будут вывозить маломобильных граждан, их перевезут в город Скадовск, сообщает РИА Новости.