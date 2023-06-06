Актер Валерий Баринов объяснил русофобию украинской коллеги Ады Роговцевой

Как утверждает народный артист РФ, Роговцева, как и многие украинцы, пропиталась пропагандой. Баринов знает об этом не понаслышке, поскольку раньше он часто бывал на съемках на Украине, а теперь посещает Донбасс с гуманитарной помощью.