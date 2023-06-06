Актер Валерий Баринов объяснил русофобию украинской коллеги Ады Роговцевой

Актер Валерий Баринов объяснил, почему его украинская коллега Ада Роговцева, снимавшаяся в Советском Союзе и России, выступает с русофобскими заявлениями и поддерживает Вооруженные силы Украины.
Как утверждает народный артист РФ, Роговцева, как и многие украинцы, пропиталась пропагандой. Баринов знает об этом не понаслышке, поскольку раньше он часто бывал на съемках на Украине, а теперь посещает Донбасс с гуманитарной помощью.
«По поводу заявлений Ады о России. Знаете, надо посидеть там, на Украине, хотя бы с месяц, чтобы понять, что им там вкладывают в мозги», — отметил он в беседе с «АиФ».
По словам Баринова, на украинском телевидении день и ночь говорят о России. Артист рассказал, что в стране ведется активная пропаганда против русских.