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Британский премьер столкнулся с критикой в Twitter из-за призыва обеспечить ВСУ боевой авиацией

Армия
Британский премьер столкнулся с критикой в Twitter из-за призыва обеспечить ВСУ боевой авиацией

Глава британского правительства Риши Сунак столкнулся с обвинениями в провоцировании роста напряженности на Украине после своих высказываний о поддержке ВСУ.

Политик призывал обеспечить ВСУ боевой авиацией, но пользователи Twitter раскритиковали его идеи.

«Всегда детские комментарии у Сунака — никакой геополитической зрелости», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь назвал Лондон спонсором конфликта и потребовал отказаться от подобной практики. Аналогичным образом высказались и его собеседники, настаивая на дипломатическом урегулировании.

«Будьте мудрым, будьте лидером, который может принести мир», — обратились комментаторы к премьеру.

Ранее, как передает «Царьград», Сунак проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав обеспечить ВСУ истребителями F-16.

#Украина #британия #Вооружение #сунак