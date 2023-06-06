Британский премьер столкнулся с критикой в Twitter из-за призыва обеспечить ВСУ боевой авиацией

Глава британского правительства Риши Сунак столкнулся с обвинениями в провоцировании роста напряженности на Украине после своих высказываний о поддержке ВСУ.
Политик призывал обеспечить ВСУ боевой авиацией, но пользователи Twitter раскритиковали его идеи.
«Всегда детские комментарии у Сунака — никакой геополитической зрелости», — написал один из комментаторов.
Другой пользователь назвал Лондон спонсором конфликта и потребовал отказаться от подобной практики. Аналогичным образом высказались и его собеседники, настаивая на дипломатическом урегулировании.
«Будьте мудрым, будьте лидером, который может принести мир», — обратились комментаторы к премьеру.
Ранее, как передает «Царьград», Сунак проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав обеспечить ВСУ истребителями F-16.