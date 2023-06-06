Лимаренко: объемы добычи нефти и газа на «Сахалине-1» вернулись к показателям до начала СВО

Показатели добычи нефти и газа по проекту «Сахалин-1» вернулись на уровень до начала спецоперации на Украине, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Возвращение показателей добычи топлива к уровню до начала СВО очень важно для региона, так как это позволяет пополнять бюджет субъекта, отметил Лимаренко. По его словам, в настоящий момент в рамках установленного плана проводится освоение Южно-Киринского месторождения по проекту «Сахалин-3», запуск добычи на котором планируется на 2025 год.
В следующем году состоится открытие строящегося нефтегазового парка, отметил губернатор. По его словам, в настоящий момент уже зарегистрировано 12 резидентов. Также он добавил, что к энергетическим проектам в регионе привлекаются предприятия из Китая и Индии.