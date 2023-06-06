В ЮАР рассказали о договоренности африканских лидеров по конфликту на Украине

Канцелярия президента ЮАР Сирила Рамафосы заявила о договоренности африканских лидеров по конфликту между Вооруженными силами РФ и ВСУ на Украине.
По данным офиса, главы африканских государств пришли к общему мнению по поводу взаимодействия с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Таким образом ЮАР хочет способствовать восстановлению мира между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что у Украины есть посредники по разрешению кризиса лучше, чем папа римский Франциск. Такой оценкой ситуации поделился бывший президент страны Петр Порошенко.