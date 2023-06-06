Жена и 15-летний сын генконсула Северной Кореи пропали во Владивостоке

В полицию с заявлением о безызвестном исчезновении родственником обратился Цой Ен Нам. 4 июня его Жена Ким Кум Сун и 15-летний сын сели в такси у генконсульства КНДР, больше их никто не видел. Мобильные телефоны пропавших недоступны.