Жена и 15-летний сын генконсула Северной Кореи пропали во Владивостоке

Супруга и сын председателя генконсульства Северной Кореи пропали во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Baza.
В полицию с заявлением о безызвестном исчезновении родственником обратился Цой Ен Нам. 4 июня его Жена Ким Кум Сун и 15-летний сын сели в такси у генконсульства КНДР, больше их никто не видел. Мобильные телефоны пропавших недоступны.
Оперативники разыскали водителя такси, который подвозил женщину с сыном. Мужчина заявил, что высадил пропавших у здания на улице Русской, что подтверждают записи с наружных камер видеонаблюдения.