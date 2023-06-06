Телеведущий Норкин развеселил гостей «Места встречи» острой шуткой о Байдене и Зеленском

Норкин напомнил гостям шоу «Места встречи», что лидер киевского режима странно себя вел на переговорах с главой кабмина. Зеленский резко вращал головой и демонстрировал странную мимику, не скрывая своей тревожности. По мнению ведущего, такое поведение связано с недавним падением американского президента в Академии ВВС США.