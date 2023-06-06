Телеведущий Норкин развеселил гостей «Места встречи» острой шуткой о Байдене и Зеленском

Телеведущий Андрей Норкин нашел шуточное объяснение неоднозначному поведению президента Украины Владимира Зеленского на недавней встрече с премьером Британии Риши Сунаком. По версии журналиста, эмоции у политика вызвал новый конфуз Джо Байдена.
Норкин напомнил гостям шоу «Места встречи», что лидер киевского режима странно себя вел на переговорах с главой кабмина. Зеленский резко вращал головой и демонстрировал странную мимику, не скрывая своей тревожности. По мнению ведущего, такое поведение связано с недавним падением американского президента в Академии ВВС США.
«Мне понравилось, был один ролик, где Зеленский мотает башкой, и появляются его мысли: "Говорят, дед опять упал — не успеет бабки перевести". И поэтому, значит, так переживал», — «уложил» гостей программы Норкин.
В завершение журналист также сравнил украинского лидера с капризным ребенком, который продолжает требовать новые поставки. В то же время условия «опекунов» о контрнаступлении Зеленский выполнять не хочет, завершил ведущий.