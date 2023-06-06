Российские власти не поддержали инициативу о запрете хранения более 1 млн рублей наличными

Однако данная инициатива не отвечает требованиям к криминализации деяний и ставит в рискованное положение добропорядочных граждан, у которых есть накопления, считают в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Также сообщается, что в законодательстве РФ нет запрета на хранения наличности и пункта об уведомлении налоговых ведомств о таких средствах.