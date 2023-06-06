Украинские военные собственноручно уничтожили немецкий танк Leopard в зоне боевых действий, чтобы он не достался в качестве трофея ВС РФ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, инцидент произошел на севере республики. ВСУ бросили в бой бронетехнику западного производства, которую удалось подбить.
«Пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard», — рассказал Пушилин.
Политик отметил, что огонь прекратился лишь после того, как от немецкой машины практически ничего не осталось.
Ранее, как передает «Царьград», в Минобороны РФ сообщали о ликвидации восьми Leopard на Южно-Донецком направлении.