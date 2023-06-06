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Пушилин: украинские танкисты сами уничтожили немецкий Leopard в зоне боевых действий

Армия
Пушилин: украинские танкисты сами уничтожили немецкий Leopard в зоне боевых действий

Украинские военные собственноручно уничтожили немецкий танк Leopard в зоне боевых действий, чтобы он не достался в качестве трофея ВС РФ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, инцидент произошел на севере республики. ВСУ бросили в бой бронетехнику западного производства, которую удалось подбить.

«Пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard», — рассказал Пушилин.

Политик отметил, что огонь прекратился лишь после того, как от немецкой машины практически ничего не осталось.

Ранее, как передает «Царьград», в Минобороны РФ сообщали о ликвидации восьми Leopard на Южно-Донецком направлении.

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