В Крыму допустили проблемы с водоснабжением после ударов по Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС может отразиться на водоснабжении Крымского полуострова. Такое заявление сделал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», — сказал он.
Вследствие ночных ударов со стороны ВСУ, заявил глава, были разрушены задвижки ГЭС, но сама дамба осталась цела. После этого представители администрации Херсонской области уточнили, что под давлением воды были разрушены три пролета плотины.
Уровень воды после разрушения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра по течению. Леонтьев подчеркнул, что все службы находятся на своих местах и в стандартном режиме ликвидируют последствия прорыва плотины.
По мнению председателя Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука, данный инцидент может напрямую отразиться на обеспечении Крымского полуострова водой.
«К сожалению, это может серьезно сказаться на работе Северо-Крымского канала и снабжении Крыма днепровской водой через него», — сказал он.
Общественник обратил внимание, что делать окончательные выводы сейчас преждевременно. По мнению Форманчука, необходимо подождать несколько дней, и только после этого давать четкую оценку. Однако он подчеркнул, что сейчас события развиваются в тревожном ключе.
«Пока еще вода поступает [в Крым – прим. ред.]. При неблагоприятном развитии ситуации мы можем лишиться снабжения, но если это и произойдет, то не сразу», — уточнил председатель.
Вместе с этим Форманчук добавил, что полуостров имеет достаточные запасы воды. Их хватит минимум на два года, уточнил специалист.
«Однако тенденция тревожная. Сами должны понимать», — резюмировал он.
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