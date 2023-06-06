Sohu: шутка Путина 2013 года о сущности Запада оказалась пророческой

Журналисты напомнили, что десять лет назад Соединенные Штаты сильно ругались на Германию за сотрудничество с РФ в сфере энергетики. Вашингтон предупреждал Берлин о риске угодить в топливную зависимость от Москвы. Комментируя ситуацию, Путин озвучил необычную шутку про жадность западного мира. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».