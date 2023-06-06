Президент России Владимир Путин весьма точно предсказал нынешние действия Запада на фоне украинского кризиса. Пророческую шутку политик озвучил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2013 году, сообщили авторы китайского издания Sohu.
Журналисты напомнили, что десять лет назад Соединенные Штаты сильно ругались на Германию за сотрудничество с РФ в сфере энергетики. Вашингтон предупреждал Берлин о риске угодить в топливную зависимость от Москвы. Комментируя ситуацию, Путин озвучил необычную шутку про жадность западного мира. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».
«Они ведь привыкли как? По известному принципу: сначала давай съедим твое, потом каждый свое», — цитируют президента в Sohu.
По словам аналитиков Поднебесной, сегодня слова российского лидера актуальны как никогда. Экономический кризис вынудил США натравить своих европейских союзников против Москвы, а также подорвать «Северные потоки». В сложившейся бедственной ситуации страны ЕС вынуждены закупать более дорогой СПГ из-за океана, добавили в Sohu.