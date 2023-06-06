МИД России: Запад пытается проникнуть в Центральную Азию

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что коллективный Запад пытается проникнуть в Центральную Азию. Соответствующее заявление он сделал в процессе выступления в Славянском университете.
По словам министра иностранных дел, речь идет о военных и гуманитарных путях. Лавров обратился к соратникам Москвы из Центральной Азии и попросил их ставить «навязываемые западниками схемы сотрудничества» под сомнение.
Ранее Лавров заявил, что мировое сообщество подошло к опасной черте — возможно, более суровой, чем в годы холодной войны. К такому выводу он пришел на заседании Совета Безопасности ООН.