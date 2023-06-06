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Силуанов: банк БРИКС функционирует вне политики

Экономика
Силуанов: банк БРИКС функционирует вне политики

Новый банк развития (НБР) БРИКС функционирует вне политики. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов, передает CGTN.

По словам Силуанова, финансовая организация продолжит свое взаимодействие с российским министерством финансов для того, чтобы и дальше реализовывать деятельность в проектной и инвестиционной сферах, несмотря на санкции Запада.

Министр добавил, что выполнение новых проектов и завершение старых — основная цель работы с НБР в РФ. К тому же в рамках банка может быть запущена новая платежная система BRICS Pay.

Напоминаем, что в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

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