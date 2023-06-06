Добровольцы разработали для ВС РФ более дешевый аналог дрона-камикадзе «Ланцет»

Специалисты добровольческого проекта «Архангел» разработали для ВС РФ новый барражирующий боеприпас, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя организации.
По информации разработчиков, дрон-камикадзе с дальностью полета до 25 километров является более дешевым аналогом «Ланцета», который уже используется военными.
«Стоимость его будет в десятки раз ниже. У нас интересная технология: масштабная, быстрая, дешевая», — уточнил собеседник журналистов.
Он также заметил, что у проекта достаточно ресурсов, чтобы запустить серийное производство аппаратов прямо сейчас. Без расширения удастся собирать до 100 беспилотников ежедневно.
Ранее «Царьград» публиковал видео уничтожения дроном «Ланцет» самоходной артиллерийской установки западного производства на позициях ВСУ.