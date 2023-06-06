Власти Херсонской области заявили, что в регионе не потребуется крупная эвакуация

Крупная эвакуация в Херсонской области после разрушения конструкций Каховской ГЭС не потребуется. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили власти региона.
Из-за разрушений Каховской ГЭС произошел большой, но некритичный сток воды из Днепра. Это не мешает силам МО РФ защищать левобережье, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей», — написал он на своем канале в Telegram.
По его словам, разлив воды привел к смыву сельскохозяйственных полей вдоль Днепра. Также есть нарушения в работе гражданской инфраструктуры.