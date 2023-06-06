Почти тысячу бутылок «Мистера Сидра» нашли на складах в Челябинской области

Несколько сотен бутылок опасного алкогольного напитка «Мистер Сидр» обнаружили на складах в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, вся продукция будет изъята.
В ведомстве уточнили, что бутылки обнаружили на складах у шести индивидуальных предпринимателей. Во вторник все они получат уведомления об изъятии найденного.
Согласно последним данным, 18 жителей Ульяновской области погибли, отравившись напитком «Мистер Сидр». Жертвы контрафакта также зафиксированы в Самарской области — там сидр убил шесть человек, в Удмуртии — одного несовершеннолетнего.