В Австрии социал-демократы по ошибке выбрали главой партии проигравшего кандидата

Оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) по ошибке выбрала новым главой политсилы кандидата, который в ходе праймериз набрал меньшее количество голосов. Причем роковую оплошность в СДПА заметили не сразу, а только на следующий день после объявления победителя, пишет Der Spiegel со ссылкой на избирательную комиссию партии.