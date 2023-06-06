В Австрии социал-демократы по ошибке выбрали главой партии проигравшего кандидата

Оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) по ошибке выбрала новым главой политсилы кандидата, который в ходе праймериз набрал меньшее количество голосов. Причем роковую оплошность в СДПА заметили не сразу, а только на следующий день после объявления победителя, пишет Der Spiegel со ссылкой на избирательную комиссию партии.
За пост председателя СДПА боролись два претендента — глава федеральной земли Бургенланд Ганс Петер Доскоциль и бургомистр города Трайскирхен Андреас Баблер. По итогам выборов, которые прошли в минувшие выходные, победителем был объявлен Доскоциль, однако на следующий день результаты пришлось пересмотреть.
Выяснилось, что из-за технической ошибки, допущенной во время подсчета бюллетеней, кандидатов попросту поменяли местами: на самом же деле Доскоциль набрал 280 голосов, тогда как его оппонент Баблер — 317.
«К сожалению, бюллетени не соответствовали результатам, объявленным в цифровом виде. Из-за технической ошибки сотрудника в списке Excel результат был перепутан», — объяснила глава избирательной комиссии Микаэла Грубеса.
После объявления новых результатов Доскоциль, успевший после своей ложной победы дать несколько интервью австрийским СМИ, публично признал поражение. В свою очередь глава партийного избиркома Грубеса извинилась за то, что никто из сотрудников не проверил правильность подсчета голосов прямо на съезде СДПА.
Парламентские выборы в Австрии должны пройти осенью 2024 года. В настоящее время социал-демократы имеют 40 мест в нижней палате, что делает оппозиционную политсилу второй по величине после правящей Австрийской народной партии, у которой 71 место.