Кандидат в президенты США Рамасвами назвал самую большую военную угрозу для Вашингтона

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами назвал самую большую военную угрозу для официального Вашингтона. По словам политического деятеля, речь идет о союзе Москвы и Пекина.
Рамасвами в процессе общения с корреспондентом телеканала Fox News призвал «рассорить» Россию и Китай. Именно дружба с Москвой позволяет Пекину твердо стоять на ногах в тайваньском вопросе, объяснил политик.
«Я думаю, нам нужно сосредоточиться на вбивании клина в китайско-российский союз, потому что, я думаю, что это самая большая военная угроза, с которой мы столкнемся», — указал кандидат в хозяины Белого дома.
Ранее сообщалось, что Пекин готов способствовать разрешению украинского кризиса. Об этом рассказал председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.