Евросовет шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС

Руководитель Евросовета Шарль Мишель прокомментировал атаку киевского режима на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).
По словам высокопоставленного чиновника, ЕС считает РФ якобы виновной в этой ситуации и намерен привлечь ее к ответственности. Об этом он написал на личной странице в Twitter.
«Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС», — подчеркнул Мишель.
Ранее сообщалось, что события вокруг Крымского моста открывают ящик Пандоры. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Global Times.