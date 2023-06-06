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Евросовет шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС

Политика
Евросовет шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС

Руководитель Евросовета Шарль Мишель прокомментировал атаку киевского режима на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).

По словам высокопоставленного чиновника, ЕС считает РФ якобы виновной в этой ситуации и намерен привлечь ее к ответственности. Об этом он написал на личной странице в Twitter.

«Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС», — подчеркнул Мишель.

Ранее сообщалось, что события вокруг Крымского моста открывают ящик Пандоры. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Global Times.

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