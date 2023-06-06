Российские войска пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в районе Яковлевки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
По его словам, за минувшие сутки ВС РФ также сорвали ротацию на передовых позициях подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ.
«Противник понес значительные потери в живой силе и военной технике в результате неудавшейся попытки провести разведку боем в районе населенного пункта Яковлевка», — рассказал Астафьев.
Ранее, как передает «Царьград», украинские националисты нанесли серию артиллерийских ударов по Каховской ГЭС в Херсонской области.