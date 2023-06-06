Удар по Каховской ГЭС. Главное

В компании «Укргидроэнерго» также утверждают, что разрушение произошло в результате подрыва изнутри, а сама ГЭС восстановлению не подлежит. Однако Леонтьев назвал инсинуациями все сообщения западных и украинских СМИ о том, что вина за прорыв на станции якобы лежит на российских силах.