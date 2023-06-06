Удар по Каховской ГЭС. Главное

В Херсонской области произошло частичное разрушение Каховской ГЭС, в результате чего уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, сообщил в видеообращении мэр города Владимир Леонтьев.
По его словам, в настоящее время ведется эвакуация местных жителей в прилегающих населенных пунктах. Оперативный штаб по устранению ЧС возглавил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Что произошло
Утром 6 июня Леонтьев сообщил, что в результате «многочисленных ударов» со стороны Украины была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Повреждение гидроэлектростанции спровоцировало неконтролируемый сброс воды. По словам Леонтьева, ожидается, что ее уровень спадет до прежнего в течение 72 часов.
«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры [балки для перекрытия водопропускного отверстия — прим. ред.], где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сказал в беседе с РИА Новости Леонтьев.
Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, разрушена половина пролетов станции — 14 из 28, при этом обрушение продолжается. Надводные сооружения ГЭС также повреждены. Корреспондент РИА Новости сообщает, что зона подтопления расширяется, вода продолжает прибывать и уже достигла здания администрации Новокаховского городского округа.
На момент публикации материала всего, по данным ТАСС, могут быть подтоплены около 80 населенных пунктов. Идет эвакуация жителей порядка 300 домов на берегу Днепра, значительная часть инфраструктуры Новой Каховки затоплена. На правом берегу Днепра — подконтрольном Украине — объявлена эвакуация.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что на устранение последствий разрушения в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы МЧС. Он уточнил, что территории 14 населенных пунктов, в которых проживают более 22 тысяч человек, попадают в зону подтопления.
Реакция ЕС и Украины
Глава Евросовета Шарль Мишель возложил ответственность за произошедшее ЧП на Россию. Аналогичного мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, который созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
В компании «Укргидроэнерго» также утверждают, что разрушение произошло в результате подрыва изнутри, а сама ГЭС восстановлению не подлежит. Однако Леонтьев назвал инсинуациями все сообщения западных и украинских СМИ о том, что вина за прорыв на станции якобы лежит на российских силах.
Он обратил внимание, что ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку, а удар по гидроэлектростанции, предположительно, нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».
«Украинские каналы сообщают, что офис Зеленского дал указание всем своим ЛОМам и тг-каналам разгонять нарратив о специальном подрыве Каховской ГЭС русскими», — пишет российский политолог Юрий Баранчик.
Примечательно, что еще в декабре прошлого года газета The Washington Post писала, что в рамках контрнаступления украинские военнослужащие рассматривали частичное разрушение плотины Каховской ГЭС. Москва ранее направила в Совет Безопасности ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
Угроза Запорожской АЭС и Крыму
Каховская ГЭС является последней и нижней ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций и находится в пяти километрах от города Новая Каховка. На этом фоне некоторые политики и эксперты предположили, что в результате произошедшего ЧП может нарушиться работа Запорожской АЭС, а также существует риск подтопления Крыма и перебоев с водоснабжением.
«Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 млн кубометров. <...> Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале», — написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили об отсутствии прямой угрозы ядерной безопасности Запорожской АЭС. Согласно сообщению организации в соцсетях, специалисты внимательно следят за ситуацией. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук подтвердил отсутствие рисков.
«Никаких последствий для Запорожской АЭС произошедшее, безусловно, печальное событие не несет. Система охлаждения вне зоны риска», — сказал «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Другие последствия
По информации главы пресс-центра оперкомандования ВСУ «Юг» Натальи Гуменюк, подрыв Каховской ГЭС в большей степени угрожает левому берегу Херсонской области — подконтрольному РФ. Однако политтехнолог Марат Баширов убежден, что украинские потребители пострадают тоже — из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище.
«Из него вода подавалась в Северно-Крымский и Каховский каналы, канал Днепр — Кривой Рог, Верхнерогачинский канал, а также в системы водоснабжения рудников, предприятий, городов и поселков Никополя, где расположен марганцевский промышленный комплекс», — пишет он в Telegram-канале.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о проблемах с водоснабжением. По его словам, часть насосов не работает, поскольку жители города поддались панике и произошла перегрузка системы.
«Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза. Все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает», — написал Вилкул в Telegram.
На момент публикации материала часть Новой Каховки временно отключена от электроэнергии. Также глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что разрушение дамбы не повлияет на ситуацию с орошением в Херсонской области. По его словам, поливной сезон уже сорван из-за обстрелов со стороны ВСУ.