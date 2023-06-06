МО Китая заявило, что Россия и КНР провели воздушное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях

Летчики России и Китая провеши воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом говорится в заявлении минобороны КНР.
Известно, что такие маневры двух стран являются шестыми по счету. Они были проведены согласно годовому плану сотрудничества между армиями Китая и России. Других подробностей не приводится.
«6 июня две стороны организовали и осуществили шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей», — сказано в сообщении.
Китайские и российские военнослужащие постоянно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. К примеру, в 2022 году ВКС РФ впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.