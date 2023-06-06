В Китае обвинили США в попытке запутать общественность на фоне новых санкций Вашингтона

Очередные американские санкции в адрес Китая стали попыткой Вашингтона запутать общественность. К такому выводу пришли в Министерстве коммерции КНР.
По мнению китайского ведомства, американские власти стремятся переложить ответственность за собственное некачественное управление в области контроля проблемы фентанила. Напомним, в США поднимался вопрос о якобы возникновении наркотического вещества на американских рынках через китайские компании.
КНР всегда принимала решительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а потому намерена и далее защищать законные права и интересы своих предприятий, ответили в министерстве.
Ранее сообщалось, что большая часть стран АТР не заинтересована в блоковой конфронтации и расширении НАТО. Об этом заявили в МИД КНР.