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В Китае обвинили США в попытке запутать общественность на фоне новых санкций Вашингтона

Политика
В Китае обвинили США в попытке запутать общественность на фоне новых санкций Вашингтона

Очередные американские санкции в адрес Китая стали попыткой Вашингтона запутать общественность. К такому выводу пришли в Министерстве коммерции КНР.

По мнению китайского ведомства, американские власти стремятся переложить ответственность за собственное некачественное управление в области контроля проблемы фентанила. Напомним, в США поднимался вопрос о якобы возникновении наркотического вещества на американских рынках через китайские компании.

КНР всегда принимала решительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а потому намерена и далее защищать законные права и интересы своих предприятий, ответили в министерстве.

Ранее сообщалось, что большая часть стран АТР не заинтересована в блоковой конфронтации и расширении НАТО. Об этом заявили в МИД КНР.

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