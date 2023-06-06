NYT: США не получали от Украины точные сроки начала контрнаступления ВСУ

Киев не уведомлял Вашингтон о сроках начала контрнаступления ВСУ, однако американская администрация полагает, что операция уже началась, сообщает издание The New York Times.
Ссылаясь на неназванных американских чиновников, журналисты отметили, что Украина называла только широкий временной промежуток, когда может отправить армию в атаку. В него входит минувшее воскресенье, когда на линии боевого соприкосновения стала фиксироваться активность ВСУ.
Источники редакции из числа государственных деятелей США отметили, что украинские войска выдвинулись, чтобы провести разведку боем. Она продлится несколько дней.
Ранее, как передает «Царьград», в Минобороны РФ уже сообщали, что на Южно-Донецком направлении были сорваны сразу несколько атак ВСУ.