NYT: США не получали от Украины точные сроки начала контрнаступления ВСУ

Ссылаясь на неназванных американских чиновников, журналисты отметили, что Украина называла только широкий временной промежуток, когда может отправить армию в атаку. В него входит минувшее воскресенье, когда на линии боевого соприкосновения стала фиксироваться активность ВСУ.