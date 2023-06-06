FinExpertiza: в России стало больше жителей с доходом выше среднего по итогам 2022 года

Речь идет о жителях РФ, чей доход составил более 45 тыс. рублей, что выше среднероссийского уровня. Доля таких граждан увеличилась до 36,2% — 53,1 млн человек по итогам прошлого года. Больше всего людей с таким доходом проживает на Чукотке (78,2%, 37,4 тыс. человек).