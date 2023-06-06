FinExpertiza: в России стало больше жителей с доходом выше среднего по итогам 2022 года

Число россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн человек в 2022 году, передают «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza.
Речь идет о жителях РФ, чей доход составил более 45 тыс. рублей, что выше среднероссийского уровня. Доля таких граждан увеличилась до 36,2% — 53,1 млн человек по итогам прошлого года. Больше всего людей с таким доходом проживает на Чукотке (78,2%, 37,4 тыс. человек).
Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что в 2022 году доходы некоторых категорий россиян выросли быстрее, чем у граждан с высоким уровнем зарплаты, за счет индексации социальных выплат.
Также отмечается, что доходы населения увеличились в конкретных сферах и регионах, где наблюдается нехватка специалистов, и работодатели вынуждены увеличивать уровень оплаты труда.