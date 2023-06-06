Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз сильно удивил мировое сообщество. Странную деталь в поведении политика подметил журналист Лукас Лейрос в материале для InfoBrics.
Не так давно глава киевского режима совершил ряд официальных визитов в страны Евросоюза. Там он вновь просил о помощи для ВСУ в ходе российской спецоперации. Однако, как отметил Лейрос в материале для зарубежного издания, этот поступок сильно удивил геополитическую арену.
В частности, мир поверг в ужас тот факт, что Зеленский покинул пределы своего государства в то время, как его армия проводила одно из самых важных сражений — битву за Артемовск. По словам журналиста, президента Украины посчитали трусом и дезертиром.
«Его недавнее длительное международное турне, предположительно в поисках дипломатической поддержки, воспринималось как своего рода бегство», — говорится в материале.
Ранее офис украинского лидера признал, что ВСУ не хватает вооружения для контрнаступления. Об этом говорится в материале телеканала «360».