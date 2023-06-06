Автор InfoBrics указал на необычную деталь в поездке Зеленского в Европу

Не так давно глава киевского режима совершил ряд официальных визитов в страны Евросоюза. Там он вновь просил о помощи для ВСУ в ходе российской спецоперации. Однако, как отметил Лейрос в материале для зарубежного издания, этот поступок сильно удивил геополитическую арену.