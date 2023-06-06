МИД России упрекнул США в нагнетании ситуации в Северо-Восточной Азии

Соединенные Штаты продолжают шаг за шагом обострять ситуацию в Северо-Восточной Азии. Так о деструктивной политике Вашингтона высказались в Министерстве иностранных дел РФ.
По данным внешнеполитического ведомства, страны региона вынуждены реагировать на такое нагнетание обстановки. Например, речь идет о Северной Корее, добавили в МИД.
Между тем зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева обвинила американские власти в намеренном повышении напряженности на Корейском полуострове. По словам дипломата, обстановка в регионе сильно обострилась за последнее время. Подробности ситуации приводит телеканал «360».