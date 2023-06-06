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Прокуратура обжаловала приговор Евгению Ройзману по делу о дискредитации ВС РФ

Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Евгению Ройзману по делу о дискредитации ВС РФ

Свердловская прокуратура обжаловала приговор, вынесенный экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману✱ (признан иноагентом в РФ) по делу о дискредитации российской армии, следует из картотеки Октябрьского районного суда.

В мае Ройзмана обязали выплатить штраф в размере 260 тыс. рублей. Бывший мэр заявил, что не будет обжаловать приговор.

По версии следствия, в июле прошлого года во время стрима Ройзман допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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