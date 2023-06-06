Третье уголовное дело возбудили в отношении экс-главы минздрава Иркутской области Сандакова

Бывший глава министерства здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом во вторник сообщили в региональном управлении СК России.
Следствие подозреваем бывшего чиновника в легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, в особо крупном размере. В частности, Сандаков участвовал в закупке медоборудования.
Весной прошлого года для "отмывания" восьми миллионов рублей, полученных в качестве взяток, он реализовал несколько операций с ценными бумагами на площадке ММВБ. Денежные средства он потратил на приобретение квартиры в Москве.