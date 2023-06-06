«Хоум Кредит» в рамках ребрендинга поменяет название на «Хоум Банк»

Банк «Хоум Кредит» проведет ребрендинг с 1 июля 2023 года на фоне ухода зарубежных акционеров. Такой информацией делится РБК.
Финансовая организация собирается изменить свое название на «Хоум Банк» кириллицей, оставив фирменные цвета логотипа. Специалисты также обновят сайт банка, мобильное приложение, вывески и наклейки на банкоматах.
Осенью прошлого года чешская инвестиционная группа PPF Group и ее «дочка» Home Credit объявила об уходе с российского рынка, и тогда же была проведена сделка по продаже 100% доли в Home Credit & Finance Bank (HCFB) в России.