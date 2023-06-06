Россия может стать главным экспортером «металла будущего»

Профессор Венского технического университета Карстен Хелд утверждает, что разработка нового класса сверхпроводников продвинет вперед все исследования и позволит лучше понять явление сверхпроводимости. Создание палладиевых сверхпроводников может привести к росту спроса на этот металл. Как сообщает РИА Новости, крупнейшими в мире запасами палладия обладает Россия.