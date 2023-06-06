Россия может стать главным экспортером «металла будущего»

Ведущие мировые ученые занимаются разработкой нового поколения сверхпроводников, основанных на соединениях палладия. Как утверждают эксперты, наибольшую выгоду от успешной разработки может получить Россия.
Профессор Венского технического университета Карстен Хелд утверждает, что разработка нового класса сверхпроводников продвинет вперед все исследования и позволит лучше понять явление сверхпроводимости. Создание палладиевых сверхпроводников может привести к росту спроса на этот металл. Как сообщает РИА Новости, крупнейшими в мире запасами палладия обладает Россия.
В настоящее время «металл будущего» активно применяется в каталитических нейтрализаторах двигателей внутренного сгорания, устанавливаемых на автомобили. Кроме того, палладий используют и в других сферах: электронике, медицине, химической промышленности.
Как сообщает телеканал «360», Россия также активно экспортирует зерно. По итогам 2022-2023 годов страна может занять примерно 13% мирового рынка.