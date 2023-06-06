Politico: Еврокомиссия считает катастрофой победу сторонников России в Австрии и Словакии

Члены Европейской комиссии высказались по поводу избирательных процессов в Словакии и Австрии. Их мнение по этому поводу опубликовали журналисты Politico.
Как рассказали источники корреспондентам издания, победа сторонников Москвы на выборах в этих государствах станет серьезной проблемой. В частности, это усугубит кризис, который развернулся на Украине, и даст Кремлю возможность обходить ограничительные меры Запада.
«Это будет катастрофой», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Словакия стала самой пророссийской страной в Восточной Европе. Такой информацией поделились корреспонденты телеканала «360».