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Politico: Еврокомиссия считает катастрофой победу сторонников России в Австрии и Словакии

Политика
Politico: Еврокомиссия считает катастрофой победу сторонников России в Австрии и Словакии

Члены Европейской комиссии высказались по поводу избирательных процессов в Словакии и Австрии. Их мнение по этому поводу опубликовали журналисты Politico.

Как рассказали источники корреспондентам издания, победа сторонников Москвы на выборах в этих государствах станет серьезной проблемой. В частности, это усугубит кризис, который развернулся на Украине, и даст Кремлю возможность обходить ограничительные меры Запада.

«Это будет катастрофой», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Словакия стала самой пророссийской страной в Восточной Европе. Такой информацией поделились корреспонденты телеканала «360».

#еврокомиссия #словакия #австрия