Bloomberg: госслужащие из США и КНР провели «откровенный» разговор в Пекине

Как сообщили авторы издания, беседа проходила в Пекине между сотрудником американского Госдепа Дэниелом Критенбринком и замглавы китайского внешнеполитического ведомства Ма Чжаосю. По информации журналистов, дипломат из Вашингтона стал первым гражданином США, который посетил КНР после истории с аэростатом.