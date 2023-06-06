Bloomberg: госслужащие из США и КНР провели «откровенный» разговор в Пекине

Высокопоставленные госслужащие из Вашингтона и Пекина провели встречу, в рамках которой состоялся «откровенный» диалог двух сторон. Такой информацией поделились журналисты Bloomberg.
Как сообщили авторы издания, беседа проходила в Пекине между сотрудником американского Госдепа Дэниелом Критенбринком и замглавы китайского внешнеполитического ведомства Ма Чжаосю. По информации журналистов, дипломат из Вашингтона стал первым гражданином США, который посетил КНР после истории с аэростатом.
«У обеих сторон состоялось откровенное, конструктивное и плодотворное общение по вопросам содействия улучшению китайско-американских отношений», — говорится в статье.
Ранее в Пентагоне заявили, что Китай не хочет работать над решением кризисных ситуаций. Об этом говорится в материале телеканала «360».