Financial Times: Макрон назвал большой ошибкой планы НАТО по открытию офиса в Японии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против открытия нового офиса Североатлантического альянса в Японии. Об этом сообщили журналисты издания Financial Times.
По данным авторов, свое мнение о предложении НАТО европейский лидер озвучил на недавней конференции блока. Макрон обосновал такую позицию нежеланием обострять отношения с Китаем.
«Если мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку», — цитируют политика в FT.
Ранее президент Франции подчеркивал, якобы его российский коллега Владимир Путин «разбудил» Североатлантический альянс, начав спецоперацию на Украине. Слова европейского лидера приводит телеканал «360».