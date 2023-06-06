История бунтующего Гонконга положила начало полного развала диктатуры меньшинства. Лидеры западного мира потерпели очередной провал в попытке развязать цветную революцию, пишет журналист Дмитрий Косырев.
Автор в статье для РИА Новости отметил, что западная пресса периодически пытается напомнить китайской власти о том, что некогда Пекину приходилось очищать столицу от недовольных граждан, устроивших митинг в центре города. Помимо этого журналисты пишут и о Гонконге, который не так давно перестал являться колонией Соединенного Королевства. Именно он в одно время превратился в некую зону революционной катастрофы.
Однако, по мнению Косырева, события, которые происходили в КНР, лишний раз доказывают, что попытки Запада использовать бунт и разжигание конфликта в борьбе с неугодным режимом потерпели фиаско.
«Как минимум Гонконг лишний раз напомнил всем, что у либералов там не было никакого большинства, поэтому они и занимались подстрекательством и разрушением, взяв всю территорию в заложники», — говорится в статье.
Ранее в США заявили, что Китай не отвечает на звонки по вопросу контроля над вооружениями. Об этом рассказал телеканал «360».