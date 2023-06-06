РИА Новости: Запад потерпел фиаско и крах диктатуры меньшинства после событий в Гонконге

Автор в статье для РИА Новости отметил, что западная пресса периодически пытается напомнить китайской власти о том, что некогда Пекину приходилось очищать столицу от недовольных граждан, устроивших митинг в центре города. Помимо этого журналисты пишут и о Гонконге, который не так давно перестал являться колонией Соединенного Королевства. Именно он в одно время превратился в некую зону революционной катастрофы.