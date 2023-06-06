РИА Новости: Россия поделилась главным европейским козырем с Турцией

Россия отдала Турции свой главный козырь по снабжению стран Европы энергоресурсами. К такому выводу пришел автор Сергей Савчук.
Автор напомнил, что последние выборы в Турции завершились победой Реджепа Тайипа Эрдогана. Поскольку политик в хороших отношениях с Москвой, двум державам удалось провернуть некий газовый маневр с выгодой для обеих сторон, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин предлагал создать газовый хаб в Стамбуле. Таким образом Турция станет транспортным мостом между энергоресурсными государствами, такими как Россия и Азербайджан, и будет переправлять голубое топливо в Европу, которая действительно в нем нуждается.
«Газовая математика Турции довольно проста. <…> У России есть газ, многие страны Европы испытывают значительный, а порой и критический дефицит энергоресурсов. Потому предложение Владимира Путина было совершенно логично, более того, оно отвечает интересам всех сторон сразу», — пролил свет на планы РФ и Турции Савчук.
Ранее стало известно, что Реджеп Эрдоган сменил всех основных министров в новом правительстве. Подробности передает «360».