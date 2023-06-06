РИА Новости: Россия поделилась главным европейским козырем с Турцией

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин предлагал создать газовый хаб в Стамбуле. Таким образом Турция станет транспортным мостом между энергоресурсными государствами, такими как Россия и Азербайджан, и будет переправлять голубое топливо в Европу, которая действительно в нем нуждается.