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РИА Новости: Россия поделилась главным европейским козырем с Турцией

Политика
РИА Новости: Россия поделилась главным европейским козырем с Турцией

Россия отдала Турции свой главный козырь по снабжению стран Европы энергоресурсами. К такому выводу пришел автор Сергей Савчук.

Автор напомнил, что последние выборы в Турции завершились победой Реджепа Тайипа Эрдогана. Поскольку политик в хороших отношениях с Москвой, двум державам удалось провернуть некий газовый маневр с выгодой для обеих сторон, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин предлагал создать газовый хаб в Стамбуле. Таким образом Турция станет транспортным мостом между энергоресурсными государствами, такими как Россия и Азербайджан, и будет переправлять голубое топливо в Европу, которая действительно в нем нуждается.

«Газовая математика Турции довольно проста. <…> У России есть газ, многие страны Европы испытывают значительный, а порой и критический дефицит энергоресурсов. Потому предложение Владимира Путина было совершенно логично, более того, оно отвечает интересам всех сторон сразу», — пролил свет на планы РФ и Турции Савчук.

Ранее стало известно, что Реджеп Эрдоган сменил всех основных министров в новом правительстве. Подробности передает «360».

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