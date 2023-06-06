Максимальный уровень воды в Новой Каховке достиг 12 метров после прорыва ГЭС

После прорыва Каховской ГЭС максимальный уровень воды поднялся до 12 метров. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Плотина Каховской ГЭС частично разрушилась из-за обстрелов минувшей ночью, которые наносились украинской стороной. Сейчас на ГЭС идет неконтролируемый сброс воды.
«Максимальный подъем воды — 12 метров», — приводит сообщение администрации Новокаховского городского округа телеканал «360».
В населенных пунктах, которые оказались в зоне подтопления, сейчас нет света. Ожидается, что уровень воды спадет через несколько дней.